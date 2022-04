Premio a sorpresa per Rrahmani: arriva il comunicato del Napoli

Tramite un post sul proprio account Twitter ufficiale, la SSC Napoli ha comunicato che il miglior giocatore azzurro del mese di febbraio scelto dai tifosi su Socios.com è stato Amir Rrahmani.

FOTO: Imago – Rrahmani Napoli

Cos’è Socios.com?

Socios.com è una piattaforma di engagement che si occupa di lanciare Fan Token associati a club di calcio o ad altre società che appartengono al mondo dello sport. Il sistema è stato creato da Chiliz, una criptovaluta che è il principale fornitore di blockchain per l’industria globale dello sport e dell’intrattenimento.

I Fan Token possono essere considerati come delle “azioni” acquistate dal tifoso per determinare, seppur in maniera marginale, le mosse di una società di calcio. Essi forniscono ai proprietari l’accesso ai diritti di voto in sondaggi, premi VIP, promozioni esclusive, funzionalità abilitate per AR, forum di chat, giochi e concorsi sull’app mobile Socios.com.