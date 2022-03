Sconcerti attacca: “Juve-Napoli partita falsata, c’è un grande rischio”

Giornata importante quella di oggi in casa Napoli: il presidente, Aurelio De Laurentiis, e il dottor Raffaele Canonico, medico del club azzurro, sono stati deferiti dalla FIGC per aver violato le disposizioni dell’Asl per la partita Juventus-Napoli del 6 gennaio 2022. Proprio a questo proposito è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti.

Sconcerti duro: “Si tratta di una cosa veramente sgradevole!”

Di seguito le dichiarazioni del giornalista Mario Sconcerti:

“E’ una cosa abbastanza sgradevole. Oltre al rischio forse scampato, la partita è stata falsata. Se ci sono tre giocatori che non dovevano giocare, si può andare verso il 3-0 a tavolino. Sarebbe un punto in meno e sarebbe grave“.