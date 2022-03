Su TimVision a Fantacalcio Serie A Tim è intervenuto il cabarettista e attore napoletano Dario Cassini, parlando di Napoli, di Scudetto e di Nazionale.

Lo scudetto al Napoli? “C’è grande tensione, perché il problema del Napoli, da sempre, è che a un certo punto quando deve dare l’ultima spinta di gas, sul finale ‘s’ammoscia’ un pochino. Mi auguro che questa volta tenga la tigna con Insigne e gli attaccanti. Per il resto c’è solo da sperare: lo stadio è stato intitolato a Maradona, ma il miracolo ancora non so quando avverrà”.