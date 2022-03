L’ex allenatore del Napoli Under 17: “Non solo Ambrosino, sentiremo parlare di un altro giovane”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Massimo Carnevale, ex tecnico settore giovanile del Napoli. Ecco quanto evidenziato:

“Ambrosino? L’ho lanciato, ma deve tutto al Napoli che ha creduto in lui ed a se stesso. Si è allenato con voglia, senza mollare mai la presa, anche quando giocava poco. Ha fatto sacrifici importanti facendo la spola da Procida. Si vedeva che vedeva la porta, che avesse i numeri. Oggi, i sacrifici sono ripagati.

Giuseppe con me ha fatto l’Under 17, i classe 2003. Ho avuto anche Cioffi, D’Agostino. Ho avuto due anni anche Vergara. Un altro di cui sentiremo parlare è Iaccarino. Mi ha sorpreso non vedere Vergara convocato in Under 19. Idasiak? Non so se è pronto per fare il secondo in prima squadra, ma è pronto per stare con i grandi”.

Gennaro Iaccarino, si avvicina il rientro dopo l’infortunio

Gennaro Iaccarino è un centrocampista molto talentuoso del Napoli Primavera, che purtroppo alla prima giornata di campionato ha rimediato la rottura del legamento crociato, perdendo di fatti l’intera stagione. Dovrebbe rientrare in campo entro poche settimane, in modo da dare il suo apporto alla squadra di mister Frustalupi per questo finale di campionato.