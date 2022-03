Il mercato in entrata del Napoli si preannuncia movimentato in vista dell’estate, con diversi colpi in programma per coprire i tasselli che saranno scoperti di qui a breve.

Tuttavia, le novità per la squadra azzurra potrebbero arrivare anche ‘internamente’, ovvero da quei calciatori che sono in prestito nelle altre squadre e che potrebbero essere pronti al salto definitivo.

Zerbin e Gaetano: gli azzurri pronti a reintegrarli

Due calciatori, di proprietà del Napoli, che stanno facendo bene in Serie B sono Gianluca Gaetano e Alessio Zerbin.

Napoli Gianluca Gaetano (Imago)

Il primo sta facendo cose di lusso alla Cremonese (28 presenze, 4 gol e anche 4 assist), ha un suo fascino e 22 anni (da compiere a maggio) bastano e avanzano per considerarlo maturo e pronto a dare il suo contributo. Zerbin, invece, è uno dei protagonisti del Frosinone con i suoi 7 gol e 2 assist all’attivo, per il momento.

“Il Napoli – fa sapere Il Corriere dello Sport – vorrebbe che entrambi i suoi giovanotti si allenassero a Castel Volturno, per crescere in famiglia. L’aria di casa potrebbe facilitare l’ultimo step”.

Francesco Fildi