Ore febbrili in casa Italia per il futuro del Commissario Tecnico della Nazionale Roberto Mancini. Il suo futuro è in bilico in queste ore a seguito della disfatta del Barbera, che vedrà per la seconda volta consecutiva l’Italia fuori dai Mondiali.

A fare chiarezza sulla situazione è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui l’ex City e Inter dovrebbe ancora restare sulla panchina azzurra.

ROME, ITALY – JUNE 17: Roberto Mancini head coach of Italia National team looks on before the Coppa Italia Final match between Juventus and SSC Napoli at Olimpico Stadium on June 17, 2020 in Rome, Italy. (Photo by Marco Rosi/Getty Images)

Nella serata di ieri il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha incontrato il tecnico per pianificare il futuro. Non c’è in corso nessuna trattativa, ma la sensazione è possa restare al proprio posto. La decisione ufficiale arriverà dopo l’amichevole con la Turchia in programma martedì 29 marzo.

Francesco Fildi