Il Napoli è pronto a rinnovare il contratto di Juan Jesus. Le sue prestazioni ottime, quando è stato chiamato in casa, fanno di lui un’alternativa preziosa che gli azzurri vogliono blindare anche in vista del prossimo anno.

Nell’attuale contratto (con scadenza in giugno) è previsto infatti un’opzione unilaterale di rinnovo in favore proprio del club azzurro. Clausola di cui il Napoli vuole beneficiare per fissare la nuova scadenza nel 2023.

Calciomercato Napoli rinnovon Juan Jesus (Getty Images)

Rinnovo Juan Jesus: ritocco dell’ingaggio

L’ingaggio sarà ulteriormente incrementato: nell’accordo in essere, infatti, è previsto un bonus nel caso in cui il Napoli dovesse accedere alla prossima edizione della Champions League. Eventualità che porterebbe il suo ingaggio da 750mila euro a quasi 1 milione.

E guardando all’attuale classifica dei partenopei, appare più che possibile un riconoscimento anche economico per il brasiliano.

Francesco Fildi