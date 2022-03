Futuro Juan Jesus: c’è l’annuncio in diretta sul difensore azzurro

Durante la trasmissione ‘Radio Gol‘, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, il conduttore Valter De Maggio ha parlato delle mosse che il Napoli sta preparando per la prossima stagione.

Il giornalista ha fatto i complimenti per i colpi piazzati dai partenopei. Sono stati spesi appena 400 mila euro per i tre innesti fatti: Anguissa, Juan Jesus e Tuanzebe. Cifra spesa per il prestito oneroso del centrocampista di proprietà del Fulham. Il difensore dello United è invece arrivato in prestito secco mentre l’ex Roma è stato preso a parametro zero.

Napoli, Juan Jesus (Getty Images)

Rinnovo Juan Jesus

Arrivato appunto gratuitamente alla corte di Spalletti, il difensore brasiliano 30enne ha firmato un contratto annuale da un milione di euro, con bonus di 200mila in caso di qualificazione alla Champions League. Nel contratto c’era anche l’opzione di rinnovo automatico per la prossima stagione. Opzione che, secondo quanto riportato da De Maggio, il Napoli ha intenzione di sfruttare.

Il difensore ha giocato 24 partite in stagione tra tutte le competizioni, segnando anche un gol. Si è reso utile grazie soprattutto alla sua duttilità, fungendo da riserva sia nel ruolo di difensore centrale, che in quello di terzino sinistro.