Rigore Belotti, svelato l’audio Massa-Guida: Rocchi “assolve” gli arbitri

Il 13 marzo si è giocato Torino–Inter, terminata tra le polemiche per il rigore non concesso ai granata per un fallo di Ranocchia su Belotti. L’arbitro di campo, Guida, e il VAR Massa, furono sospesi per un mese per li clamoroso errore commesso. Oggi, in conferenza stampa da Coverciano, il designatore Rocchi ha fatto ascoltare l’audio tra i due arbitri.

Torino Inter Ranocchia Belotti

Audio Massa-Guida: Rocchi assolve gli arbitri

Gianluca Rocchi ha “assolto” gli arbitri Guida e Massa dopo il gravissimo errore commesso durante Torino–Inter. In conferenza stampa ha fatto ascoltare l’audio di quella sera:

Rocchi: “Cos’ha fatto Massa? Si è convinto che (Ranocchia, ndr.) ha preso la palla. Se non si analizzano tutti i frame, come dovrebbe fare un bravo VAR, ma si convince di quello che sente la pancia, come ha fatto Guida, sbaglia. Guida in campo “se lo può permettere”, il VAR no. Questi sono due dei nostri migliori arbitri che non vogliamo perdere, li sosterremo. Hanno commesso un errore e ve lo sto dimostrando, così come vi sto dimostrando che un arbitro istintivo sbaglia di fronte ad un monitor“.

Guida (arbitro di campo): “Ha preso la palla o no? Ha preso la palla?“.

Massa (VAR): “Sì, l’ha presa, vai. Ti confermo: prima palla e poi piede”.