Infortunio Anguissa: in campo con l’Atalanta? La rivelazione di Alvino

Il Napoli si sta già preparando per la sfida di domenica prossima contro l’Atalanta. Gli azzurri, decimati dalle convocazioni delle Nazionali, sono anche alle prese con qualche calcaiatore fermo ai box per infortunio. Tra questi c’è Frank Anguissa, alle prese con un problema muscolare accusato contro l’Udinese.

Anguissa Napoli (Getty Images)

Infortunio Anguissa, Alvino: “Il Napoli ci spera”

Ai microfoni di Radio Goal, trasmissione in onda su Kiss Kiss Napoli, Carlo Alvino ha parlato delle condizioni di André Frank Anguissa.

“Non mi piace essere né pessimista né ottimista. Sia il calciatore che il Napoli stanno facendo di tutto per essere in condizioni di giocare contro l’Atalanta. Ma non si può rischiare di mandarlo in campo in una situazione delicata visto che è un problema muscolare. Al momento ha il 50% delle possibilità di esserci e questa possibilità è destinata a crescere visto che manca ancora una settimana”.