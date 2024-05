“Vuole salutare Napoli”, l’annuncio riguarda l’ultima giornata: il piano

Il termine della stagione è ormai vicino, con due partite rimaste da disputare. C’è il piano dell’azzurro per salutare i tifosi all’ultima di campionato al Maradona.

Dopo la sconfitta rimediata nell’ultima giornata contro il Bologna, per il Napoli è tempo di proiettarsi alla prossima gara di campionato, in cui si affronterà la Fiorentina. Gli azzurri sono ormai ad un passo dal traguardo finale, e quindi alla chiusura di questa stagione nefasta.

In estate ci sarà una grande rivoluzione in casa Napoli, con molti giocatori già certi del proprio addio. Un azzurro sta preparando un piano per esserci all’ultima di campionato, in modo da poter salutare definitivamente i tifosi del Napoli.

Un azzurro prepara il saluto ai tifosi del Napoli: l’annuncio verso l’ultima giornata

In casa Napoli non si fa altro che attendere il termine di questa stagione, a cui mancano ormai solamente due partite. Gli azzurri saranno impegnati nel prossimo turno a Firenze contro la Fiorentina, per poi chiudere l’annata al Diego Armando Maradona contro il Lecce. La stagione non ha regalato al Napoli ciò che ci si aspettava ai nastri di partenza, e i tanti problemi emersi saranno risolti nel corso del mercato estivo.

Diversi azzurri saluteranno la società a fine stagione, per lanciarsi in una nuova avventura e far spazio a nuovi calciatori. Tra gli azzurri che saluteranno la piazza c’è Piotr Zielinski, ormai promesso sposo dell’Inter. Il centrocampista polacco è però ancora alle prese con l’infortunio che lo tiene fermo ai box da qualche settimana. Come riporta il Corriere dello Sport, Zielinski starebbe facendo di tutto per recuperare per l’ultima gara contro il Lecce. Il polacco vorrebbe salutare i tifosi del Napoli con un’ultima prestazione in campo, per dimostrare anche la propria riconoscenza alla tifoseria dopo diversi anni passati in azzurro.

Ormai da tempo è ben risaputo che Zielinski saluterà il Napoli a fine stagione. Al polacco non è stato rinnovato il contratto in scadenza, e l’Inter si è fiondata immediatamente su di lui. Il centrocampista del Napoli ha però un buon legame con la piazza, essendo in azzurro da 8 stagioni, in cui ha regalato varie gioie ai tifosi. Sicuramente l’addio di Zielinski è una botta pesante per il Napoli, visto che si perde un giocatore di esperienza, ma anche di grande qualità, che andrà a rinforzare una rivale in Serie A. Zielinski è pronto a fare di tutto per recuperare per la gara contro il Lecce, in modo da salutare adeguatamente i tifosi del Napoli dopo questi lunghi 8 anni trascorsi insieme.