Report allenamento Napoli, le ultime su Anguissa e Meret

Il campionato di Serie A è fermo a causa della pausa per le nazionali. Pausa quanto mai infelice per tutto il calcio italiano, vista l’eliminazione ai playoff per il mondiale subita dall’Italia per mano della Macedonia del Nord.

Il Napoli, però, continua ad allenarsi e preparare il rientro in campo, previsto per domenica prossima a Bergamo contro l’Atalanta. La società, con un comunicato ufficiale, ha reso note le ultime notizie sul recupero degli infortunati. Di seguito il comunicato.

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per gli impegni delle Nazionali. Il campionato riprenderà domenica 3 aprile con Atalanta-Napoli. La squadra ha svolto una prima fase di torello e successivamente partitina a campo ridotto. Il gruppo tornerà ad allenarsi martedì. Petagna e Ounas hanno fatto terapie e palestra. Meret ha svolto terapie e piscina. Terapie per Anguissa“.