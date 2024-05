Occhi in Olanda per il mercato: nome nuovo per il Napoli

In casa Napoli si guarda verso la prossima stagione, in cui l’organico sarà completamente rivisitato. I dirigenti azzurri puntano un giovane olandese per rinforzare la rosa.

La sessione estiva di calciomercato sarà fondamentale per il Napoli, visto che decreterà quali potranno essere le ambizioni del club partenopeo per la stagione 2024/2025. Gli azzurri cederanno diversi azzurri, ed al loro posto arriveranno dei nuovi acquisti pronti a rilanciare il club.

Sono già diversi i nomi seguiti dai dirigenti azzurri in giro per l’Europa, e di giorno in giorno si aggiunge qualche nuovo obiettivo alla lista. Gli occhi del Napoli sono anche in Olanda, dove è stato individuato un profilo interessante per rinforzare la rosa.

Nome nuovo per il mercato del Napoli: gioca nel campionato olandese

Sono gli ultimi giorni della stagione 2023/2024, che si avvia verso la conclusione. Il Napoli sfiderà Fiorentina e Lecce in queste ultime due giornate di Serie A, per poi proiettarsi esclusivamente sulla prossima stagione. In casa Napoli prosegue la ricerca del nuovo allenatore che prenderà il posto di Francesco Calzona, ma intanto i dirigenti continuano a tenere d’occhio vari obiettivi per il mercato. Sulla lista dei dirigenti partenopei ci sono svariati profili, tra giocatori d’esperienza e giovani da lanciare e far crescere.

In queste ore si è aggiunto un nome nuovo nella lista dei dirigenti del Napoli, con il giocatore che milita nel campionato olandese. Come riporta il quotidiano olandese Telegraaf, il Napoli avrebbe messo gli occhi sul centrocampista olandese dell’Ajax, Kenneth Taylor. Il ventunenne ha già impressionato con la maglia dell’Ajax nel corso di queste stagioni, e su di lui c’è l’interesse di vari top club, come l’Atletico Madrid. Il Direttore Tecnico dell’Ajax, Alex Kroes, ha già fatto sapere che Taylor è incedibile. D’altro canto, l’agente di Taylor, Guido Albers, sta spingendo per la cessione del suo assistito nel corso della sessione estiva di mercato.

Il ventunenne olandese ha già totalizzato 112 partite con la maglia dell’Ajax, e nonostante la sua giovane età ha dimostrato di avere una gran personalità. Le qualità del centrocampista olandese non sono passate inosservate, e diversi club sono pronti a fiondarsi per acquistarlo. Taylor vanta ancora un contratto fino al 2027 con l’Ajax, ma i lancieri non sono in ottime condizioni dopo un’annata difficoltosa, e quindi la cessione è più che probabile. Il Napoli ha già chiesto le prime informazioni all’Ajax su Taylor, in modo da pianificare un’eventuale offerta da presentare al club olandese. Oltre agli azzurri ci sono anche altri club, e quindi si prospetta un’asta nel corso del mercato estivo per Kenneth Taylor.