Conte al Napoli? La rivelazione del suo ex vice allenatore

Antonio Conte continua ad essere un serio candidato per la panchina del Napoli, anche se dovrà spuntarla nella lotta con altri tecnici. Intanto arriva la rivelazione del suo ex vice sul futuro.

Aurelio De Laurentiis ormai da mesi è alla costante ricerca del prossimo allenatore del Napoli, anche se ad oggi non c’è ancora nulla di fatto con nessun tecnico. Sono tanti i profili accostati alla panchina azzurra e che piacciono al patron del Napoli, e tra questi c’è anche Antonio Conte.

L’ex allenatore di Inter e Juventus è alla ricerca di una nuova squadra in cui rilanciarsi dopo l’avventura al Tottenham. Il Napoli continua a seguirlo attentamente, ed intanto il suo ex vice si espone sul futuro del tecnico salentino.

Antonio Conte al Napoli? C’è la rivelazione del suo ex vice allenatore

La caccia di Aurelio De Laurentiis al prossimo allenatore del Napoli continua, ma senza ancora nulla di concreto. Il patron azzurro continua a lavorare su più fronti per la panchina azzurra, con una lotta a quattro momentaneamente. Difatti De Laurentiis è al lavoro su Antonio Conte, Stefano Pioli, Gian Piero Gasperini e Vincenzo Italiano. I quattro allenatori sono i profili che più piacciono al patron del Napoli, e presumibilmente tra loro dovrebbe esserci il prossimo allenatore.

Su Antonio Conte, il presidente del Napoli è in pressing dallo scorso novembre, ma finora non c’è stato ancora nulla di fatto tra le parti. Nonostante ciò, De Laurentiis continua a monitorare la situazione Conte, in attesa di affondare l’eventuale colpo decisivo. Intanto sul futuro del tecnico salentino si è esposto il suo ex vice, Antonio Toma, intervenuto a Radio CRC:

“Che ne penso di Conte in questo Napoli? Lui all’estero non andrà più. Vuole rimanere in Italia. Le piazze importanti da allenare sa bene quali sono. Ci sono Napoli, Roma e Milan. Non penso ad un ritorno alla Juventus. Il Napoli è una piazza, ai tempi dell’Atalanta ne parlavamo sempre io e Conte, di cui era impressionato. Se potrei essere io il suo vice a Napoli? Non fatemi fare troppi salti. Giuntoli mi ha inseguito per 5 anni, ma io ero in categorie superiori. Con Antonio Conte ci andrei di corsa, ma non siamo stati mai amici nella vita. Parlavamo solo di lavoro e basta”.

Toma dunque ha rivelato che Conte non andrà per una nuova avventura all’estero, ma attenderà la proposta di un club italiano. Inoltre l’ex vice di Conte ha svelato che il tecnico salentino era impressionato dal Napoli sin dai tempi in cui allenava l’Atalanta. Dei segnali che spingono ulteriormente Conte verso il Napoli, anche se la situazione è in costante evoluzione. Non resta altro che attendere il termine della stagione, dove i tecnici scioglieranno le riserve sul loro futuro e si scoprirà chi sarà il prossimo allenatore del Napoli.