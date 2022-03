Spalletti: “Ho un solo problema con Insigne, ho un’ansia incredibile”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa in diretta da Castel Volturno per presentare la sfida in programma domani allo Stadio Diego Armando Maradona contro l’Udinese. Tra i temi affrontati, anche quello relativo alla possibile esclusione di Lorenzo Insigne. Di seguito quanto evidenziato:

FOTO: Imago – Spalletti Napoli Insigne

“Insigne? L’ho visto molto bene domenica quando è entrato, l’ho visto allenarsi benissimo in settimana. Lunedì partitella con la primavera per farli crescere anche fisicamente e si è impegnato moltissimo. Per i miei problemi con Insigne sono rivolti alla stessa cosa: che tra tre mesi non potrò averla a disposizione, un’ansia incredibile!”.