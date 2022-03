Il ct dell’Ungheria consiglia il Napoli: “Prendetelo, è un affare”

Marco Rossi, ct dell’Ungheria, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione “Radio Goal” per parlare di Dominik Szoboszlai, centrocampista del Lipsia e della nazionale ungherese accostato più volte al Napoli. Successivamente, parole al miele per Piotr Zielinski. Di seguito quanto evidenziato:

Rossi su Szoboszlai

“In questo momento potrebbe essere un affare prenderlo. Anche dal punto di vista economico, si potrebbe risparmiare. Credo non sia felicissimo al Lipsia visto che con Tedesco non gioca molto. Ma deve stare tranquillo perché davanti ha calciatori come Dani Olmo e Forsberg”.

Dominik Szoboszlai ha realizzato 8 gol e 7 assist in 31 partite con la maglia del Lipsia durante questa stagione. Nasce come ala sinistra, ma può giocare anche sulla trequarti.

Rossi su Zielinski

“Devo dire che c’è un motivo in più per tifare per il Napoli, nelle sfide di qualificazione con la Nazionale ho avuto modo di conoscere in privato un calciatore azzurro ed ho trovato un uomo incredibile, un ragazzo veramente eccezionale con grandi dote umane. Parlo di Piotr Zielinski, è speciale, in campo e fuori”.