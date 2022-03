Verso Napoli-Udinese, Cioffi perde un titolare per infortunio

Napoli e Udinese hanno già iniziato la preparazione in vista della sfida di sabato pomeriggio al Maradona. Gli azzurri dovranno fare a meno di Meret, Malcuit e Petagna per infortunio ma ci sono defezioni anche per Cioffi e i bianconeri.

Udinese infortunio Perez (Getty Images)

Udinese, infortunio Nehuen Perez: salta il Napoli

L’Udinese, con ogni probabilità, dovrà fare a meno di Nehuen Perez contro il Napoli. Il difensore argentino è uscito malconcio dalla sfida contro la Roma e non potrà garantire la sua presenza a Cioffi.

Gli esami effettuati hanno evidenziato una distorsione alla caviglia destra, difficilmente recuperabile in pochi giorni. Al suo posto ci sarà il recuperato Nuytinck. Rrientra, invece, Isaac Success. L’attaccante si era fermato prima del match contro la Sampdoria e tornerà a disposizione per il Napoli.