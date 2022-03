Napoli, allenamento verso l’Udinese: tre assenti

Seduta mattutina per il Napoli agli ordini di Luciano Spalletti all‘SSC Napoli Konami Training Center, in vista della sfida interna di sabato pomeriggio alle 15 contro l’Udinese, valida per la 30esima giornata di Serie A.

Gli azzurri, dopo l’importante vittoria di Verona, si godono uno straripante Victor Osimhen, autore di una doppietta nell’ultima giornata di campionato, e preparano al meglio la prossima contro i friulani per restare agganciati al gruppo di testa, che vede quattro squadre in soli 7 punti.

Luciano Spalletti, Napoli (Getty Images)

Napoli, allenamento mattutino: il report

La società attraverso i suoi canali ufficiali ha reso noto il report dell’allenamento.

“Il gruppo dopo una prima fase di riscaldamento ha svolto possesso palla e lavoro atletico“. Lavoro personalizzato per tre azzurri: “Malcuit ha svolto lavoro in palestra. Petagna e Meret solo terapie.”