Juan Jesus, l’agente: “Futuro al Napoli? Spero possa farlo il club!”

Nel corso della trasmissione Si gonfia la Rete, in onda sulle frequenze di Radio Marte, è intervenuto Roberto Calenda, agente del difensore azzurro Juan Jesus.

Il brasiliano è arrivato l’estate scorsa fra lo scetticismo generale ma ha stupito tutti con il suo rendimento, sostituendo egregiamente Koulibaly nel lungo periodo in cui non è stato schierabile fra infortunio e Coppa d’Africa. Ora si dovrà lavorare a prolungare il suo contratto, in scadenza nel giugno del 2022.

Foto: Getty Images- Zielinski e Juan Jesus

Juan Jesus, l’agente: “C’è un’opzione per la prossima stagione”

Di seguito quanto riportato dalla nostra redazione:

“Juan Jesus? Col Napoli ci sono ottimi rapporti, Juan è venuto non per mettersi in discussione ma per sposare la causa con grande gioia. Si è calato bene nella città ed è venuto per dimostrare che nel suo percorso professionale non giocare per un anno e mezzo è stato solo un incidente. Mi auguro che il Napoli faccia le sue riflessioni, l’opzione per la prossima stagione c’è e sicuramente non ci saranno problemi per allungarla. Sono sicuro che si faranno le valutazioni giuste, quando lo hanno preso erano consapevoli del suo valore ma ovviamente non lo vedevano da un po’ in campo, ora il suo valore è cambiato“.