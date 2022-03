Stadi: capienza al 100% e Green Pass, c’è l’annuncio

Dopo l’incremento al 75%, è attesa in Italia per la capienza negli stadi allargata al 100%. Traguardo che potrebbe essere raggiunto entro la fine del mese, rispettando così quella che è la tabella di marcia del Governo.

A parlarne è il sottosegretario al Ministero della Salute, Andrea Costa, ai microfoni di Radio Punto Nuovo:

“Confido per il 24 marzo in occasione dell’impegno della Nazionale. È importante dare un segnale ai cittadini, anche perché i dati sono in miglioramento. Evidenze scientifiche dimostrano come la terza dose protegga dal virus e pertanto dobbiamo proseguire nel somministrarla. Il criterio del Governo è stato quella della gradualità, perciò si è deciso di non anticipare a marzo. Ciò che conta è avere una prospettiva positiva e sembra intravedersi la luce in fondo al tunnel“.

Infine, aggiunge: “Il 31 marzo inizierà una nuova fase con la fine dello stato d’emergenza ed assisteremo ad un allentamento delle misure restrittive. Andare allo stadio senza Green Pass? Terremo conto della distinzione tra luoghi all’aperto e al chiuso”.

Francesco Fildi