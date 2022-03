Diversi sono i calciatori su cui il Napoli può fare nuovamente affidamento, dopo le numerose defezioni delle scorse settimane. Tuttavia, non tutti i giocatori hanno smaltito i propri problemi fisici: per questo, alcuni di loro non saranno comunque a disposizione.

Sia Kevin Malcuit che Axel Tuanzebe dovrebbero infatti non essere convocati in vista della sfida di domenica contro il Milan. Sono gli ultimi due calciatori che sono rimasti ai box nell’infermeria di Castel Volturno, ma – si legge su Tuttosport – avranno tutto il tempo di riprendere la propria forma, dati i rientri.

Al netto, ovviamente, della situazione relativa a Hirving Lozano. Il messicano è ancora alle prese con il problema alla spalla, ma già nella giornata di ieri è tornato ad allenarsi anche in gruppo.

NAPLES, ITALY – JANUARY 13: Hirving Lozano of SSC Napoli during the Coppa Italia match between SSC Napoli and ACF Fiorentina at Stadio Diego Armando Maradona on January 13, 2022 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Scenario che – sostiene il giornale – potrebbe aprire alla convocazione, quasi insperata, per la sfida Scudetto. Insperata perché il timore dei giorni scorsi era quello che il recupero potesse slittare addirittura dopo la sosta delle Nazionale di fine mese.

Francesco Fildi