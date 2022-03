FIORENTINA NAPOLI PRIMAVERA

86′ – Cambio nel Napoli: esce Spavone ed entra Pesce. Napoli tutto sbilanciato in avanti con il 4-2-4.

85′ – Ancora proteste del Napoli: tiro di Spavone in area e ribattuta della difesa della Fiorentina, gli azzurrini chiedevano un fallo di mani ma per l’arbitro non c’è nulla.

83′ – Altro cambio per la Fiorentina: esce Monteanu ed entra Egharevba.

79′ – Palo del Napoli! Rimessa lunga di Giannini che pesca Vergara in profondità, cross sul secondo palo e colpo di testa di Coli Saco che arriva in corsa ma colpisce in pieno il palo.

78′ – Ammonito Ambrosino per una scaramuccia con Banco.

76′ – Cambio nella Fiorentina: esce Capasso ed entra Distefano.

69′ – Prova il tiro con il mancino da fuori area D’Agostino, palla molto alta.

65′ – Cambio nel Napoli: esce Marchisano ed entra Vergara. Il Napoli si dispone con il 4-2-3-1.

61′ – Tiro di Banco dal limite dell’area in posizione centrale, palla alta.

56′- GOL DELLA FIORENTINA! CORRADINI SU RIGORE! Spiazzato Idasiak, 1-0.

56′ – Rigore per la Fiorentina! Marchisano atterra Favasuli in area, nessun dubbio per l’arbitro.

54′ – Libera l’area di rigore Mané dopo che Toci aveva fatto sfilare con un velo un bel cross dalla destra.

50′ – Ci prova anche Costanzo con il sinistro dalla distanza, palla che finisce fuori.

49′ – Pericolosa la Fiorentina! I viola manovrano e sfondano ancora sulla destra con Capasso, il suo cross è alto per tutti e libera il Napoli.

48′ – Si fa vedere ancora il Napoli in avanti con un tiro da fuori area di Coli Saco, palla che finisce fuori.

46′ – Cominciato il secondo tempo.

SECONDO TEMPO

45′ – Finisce il primo tempo.

44′ – Proteste del Napoli! Sugli sviluppi del corner precedente, Cioffi va al cross con Gentile che si oppone con le braccia. L’arbitro ritiene non ci siano gli estremi per fischiare il calcio di rigore, ma resta più di qualche dubbio.

Gentile colpisce con le braccia in area di rigore

43′ – Pasticcio difensivo della Fiorentina! Retropassaggio al portiere Androv che calcola male il rimbalzo e si lascia scavalcare dalla sfera che finisce sul fondo, poteva essere un autogol clamoroso.

39′ – Ammonito Toci per simulazione, l’attaccante della Fiorentina in area di rigore viene appena sfiorato da Coli Saco e si lancia platealmente, fin troppo e l’arbitro estrae il cartellino giallo.

36′ – Sugli sviluppi di un calcio d’angolo per la Fiorentina tiro dal cuore dell’area di Gentile, palla centrale e para Idasiak.

25′ – Altra percussione sulla destra della Fiorentina che va al cross, al centro dell’area provvidenziale la chiusura di Barba su Toci.

24′ – Gran parata di Idasiak! Fiorentina in avanti sulla destra dove sta spingendo parecchio, cross respinto dalla difesa ma la sfera viene raccolta al limite dell’area da Corradini: tiro di prima intenzione con il destro ma il portiere azzurro si allunga e in due tempi blocca.

23′ – Dopo i primi minuti in difficoltà, il Napoli ha alzato il proprio baricentro. Marcature attente e raddoppi preventivi stanno mettendo in difficoltà la Fiorentina.

15′ – Ci prova anche Coli Saco con il sinistro dalla distanza, palla di poco a lato.

13′ – Bella giocata di Cioffi! Lancio lungo per l’attaccante azzurro che dalla fascia sinistra va in 1 vs 1 con l’avversario, entra in area e dallo spigolo cerca il destro a giro sul secondo palo con il pallone che va fuori di poco.

12′ – Risponde la Fiorentina con una bella percussione di Capasso, il suo passaggio in profondità però non viene raccolto da nessun compagno.

11′ – Ambrosino vicino all’eurogol in rovesciata! Palla che finisce fuori pochissimo, prima occasione della partita per gli azzurrini.

5′ – Primi minuti di studio da parte delle due squadra, la Fiorentina fa la partita con il Napoli che è ben chiuso in difesa e attende l’avversario.

1′ – Iniziata la partita!

PRIMO TEMPO

Fiorentina Napoli Primavera

FIORENTINA NAPOLI PRIMAVERA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Fiorentina (4-2-3-1): Andonov; Gentile, Romani, Krastev, Favasuli; Corradini, Banco; Agostinelli, Munteanu, Capasso; Toci. Allenatore: Aquilani.

NAPOLI (3-4-2-1): Idasiak; Manè, Barba, Costanzo; Marchisano, Coli Saco, Spavone, Giannini; D’Agostino, Cioffi; Ambrosino.

A disposizione: Boffelli, De Luca, Pontillo, Flora, Di Dona, Gioielli, Vergara, Acampa, Mercurio, Pesce. Allenatore: Frustalupi.

Buongiorno cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Fiorentina-Napoli Primavera, recupero della gara del girone d’andata che le due squadre furono costrette a saltare causa Covid.

I ragazzi di Frustalupi, reduci da ben 4 sconfitte consecutive (l’ultima contro la Juventus a Cercola per 0-5, ndr), dovranno recuperare ancora un’altra gara dopo il rinvio di Pescara-Napoli per maltempo. Per questo non è presente nella lista dei convocati Daniel Hysaj, il difensore azzurro deve scontare 1 giornata di squalifica.