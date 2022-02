NAPOLI JUVENTUS PRIMAVERA

90′ – Finisce la partita senza recupero. Debacle degli azzurrini che si arrendono per 0-5 al cospetto di una Juventus oggettivamente superiore con Mulazzi e Chibozo sugli scudi.

81′ – GOL DELLA JUVENTUS! TRIPLETTA CHIBOZO! Grandissima giocata dell’attaccante della Juventus che salta Di Dona e calcia a giro col destro infilando in rete. 0-5

77′ – Espulso Hysaj, doppia ammonizione per un fallo ingenuo su Chibozo. Napoli in 10.

76′ – Doppio cambio per la Juventus: escono Sekularac e Mulazzi, entrano Ledonne e Maressa.

71′ – GOL DELLA JUVENTUS! ANCORA CHIBOZO! Azione perfetta della Juventus che costruisce a destra con il devastante Mulazzi che serve l’ennesimo assist sul secondo palo per Chibozo che si inserisce e colpisce a rete con il sinistro. Punizione severissima per il Napoli. 0-4.

68′ – Ancora Juventus in avanti, Mulazzi va al tiro ma Hysaj chiude in angolo. Dal corner palla in area e colpo di testa di Turicchia ma palla alta.

63′ – GOL DELLA JUVENTUS! CHIBOZO! Contropiede vincente dei bianconeri, Chibozo entra in area di rigore e col mancino batte Idasiak sul primo palo, non irreprensibile il portiere del Napoli in questa occasione. 0-3.

60′ – Girandola di cambi. Nella Juventus escono Cerri e Nzouango ed entrano Chibozo e Citi, nel Napoli escono Giannini e D’Agostino ed entrano Di Dona e Ambrosino.

59′ – Tiro di Giannini che sfiora il palo.

57′ – Ancora Napoli pericoloso sugli sviluppi di un calcio d’angolo: Barba calcia col destro ma la palla è centrale e para Daffara.

56′ – Ammonito Hysaj per fallo su Cerri.

55′ – Punizione pericolosa per il Napoli conquistata da D’Agostino, calcia Cioffi ma la palla è alta.

53′ – Grande occasione per il Napoli! Cross dalla destra di Marchisano per Spavone in area, sponda per Vergara che prova il tiro col mancino ma è straordinaria la parata di Daffara.

50′ – Occasione per la Juventus: Mbangula serve in area Cerri che prova il tiro a giro con il sinistro ma Idasiak è attento e para.

45′ – Iniziato il secondo tempo. Subito un cambio per la Juventus: esce Rouhi ed entra Fiumano.

SECONDO TEMPO

45’+1′ – Finito il primo tempo.

45′ – Concesso 1 minuto di recupero.

44′ – Occasione per la Juventus! Lancio lungo per Cerri, Hysaj sbaglia l’intervento di testa e spalanca la via della rete all’attaccante bianconero: straordinario Idasiak a parare e salvare gli azzurrini!

42′ – Ammonito Cerri per fallo a metà campo.

41′ – Clamorosa occasione per il Napoli! Percussione centrale di Marchisano che serve con un bel filtrante Cioffi in area, l’attaccante azzurro a tu per tu con Daffara prova lo scavetto ma il portiere della Juve intuisce e para!

38′ – Tentativo velleitario di Barba che calcia al volo da fuori area, palla lenta e parata facile di Daffara.

30′ – Altra occasione per la Juventus che porta al tiro Turicchia, chiude in angolo Hysaj.

25′ – GOL DELLA JUVENTUS! SAVONA! Ancora Mulazzi sfonda dalla destra, cross dal fondo arretrato al limite dell’area dove arriva Savona in corsa che con il destro mette la palla all’angolino. 0-2.

21′ – Errore in disimpegno di Costanzo che spalanca ancora la via della porta a Mbangula, l’attaccante della Juventus serve sulla corsa Turicchia sulla corsia mancina che va al tiro ma Barba chiude in angolo. Dal corner seguente nulla di fatto.

12′ – Perde palla Barba lanciando Mbangula verso la porta di Idasiak, provvidenziale la chiusura di Hysaj.

9′ – Risponde il Napoli con un cross dalla sinistra, colpo di testa area di rigore di Coli Saco che però manda a lato.

7′ – GOL DELLA JUVENTUS! CERRI! Azione pericolosa di Mulazzi sull’out di destra, tiro cross in area di rigore del Napoli con Cerri che sbuca sul secondo palo e mette in rete da due passi. 0-1.

5′ – Uno contro tutti di Cioffi che sfida mezza difesa avversaria ma viene chiuso in angolo. Dal corner nulla di fatto.

2′ – Prima incursione del Napoli: Vergara prova l’incursione in area di rigore, si chiude bene la difesa della Juventus.

1′ – Iniziata la partita, batte il Napoli!

PRIMO TEMPO

ORE 10.30 – Squadre in campo per il riscaldamento. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 11.

NAPOLI JUVENTUS PRIMAVERA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (3-5-2): Idasiak; Barba, Hysaj, Costanzo; Marchisano, Vergara, Coli Saco, Spavone, Giannini; D’Agostino, Cioffi.

A disposizione: Boffelli, Rendina, De Luca, Manè, Pontillo, Di Dona, Gioielli, Toccafondi, Acampa, Marranzino, Mercurio, Ambrosino, Pesce. Allenatore: Frustalupi.

JUVENTUS (4-4-2): Daffara; Savona, Muharemovic, Sekularac, Rouhi; Mulazzi, Bonetti, Nzouango, Turicchia; Cerri, Mbangula.

A disposizione: Senko, Vinarcik, Citi, Chibozo, Fiumano, Solberg, Ledonne, Strijdonk, Maressa, Nonge. Allenatore: Bonatti.

Buongiorno cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Juventus, 20esima giornata del Campionato Primavera 1. Gli azzurrini sono reduci da tre sconfitte consecutive ottenute con Verona, Bologna e Sampdoria, risultati che hanno riportato la squadra in bassa classifica al 12esimo posto con 25 punti totali, ovvero sole 5 lunghezze di vantaggio sull’Empoli al quartultimo (ultimo dei playout, ndr). I bianconeri di mister Andrea Bonatti hanno invece 31 punti e si trovano al quarto posto in piena zona playoff, nonostante i punti di vantaggio sul Napoli siano soltanto 6. Ciò ci fa capire come il campionato sia equilibrato e basti davvero poco per rimontare posizioni.

A disposizione di mister Nicolò Frustalupi, come mostra la lista dei calciatori convocati, c’è praticamente tutta la rosa.