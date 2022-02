Napoli o Lazio? La squadra ripescata in Europa League al posto dello Spartak

La guerra tra Russia e Ucraina ha investito anche il mondo del calcio. Il campionato ucraino è stato sospeso per un mese ma anche in Mondiale in Qatar e le competizioni europee possono vivere dei cambiamenti. La finale di Champions League è stata spostata da San Pietroburgo a Parigi e ora potrebbero esserci delle novità anche per l’Europa League.

Europa League: escluso lo Spartak Mosca, Lipsia ripescato

Lo Spartak Mosca sarà eliminato dall’Europa League. Il club russo, qualificatosi al primo posto nel girone del Napoli, avrebbe dovuto affrontare il Lipsia agli ottavi di finale. Ma non si giocheranno, come sottolinea la pagina “lemilleurdufootball”.

La UEFA, infatti, avrebbe deciso di squalificare lo Spartak Mosca e far passare ai quarti di finale il Lipsia. Nessuna chance di ripescaggio, dunque, per le italiane (Lazio e Napoli) eliminate ai sedicesimi.