I pareggi di Milan e Inter rispettivamente contro Udinese e Genoa rimettono nelle condizioni il Napoli di avere una ghiotta possibilità in chiave classifica. In caso di successo, infatti, gli azzurri avrebbero la possibilità di agganciare i rossoneri in vetta, scavalcando i nerazzurri che però hanno una partita in mano.

Il tecnico Luciano Spalletti sarebbe pronto a cambiare nuovamente modulo, così come è successo nelle ultime uscite alla luce delle numerose defezioni a cui ha dovuto far fronte.

Il tecnico valuta un nuovo modulo

L’allenatore di Certaldo starebbe valutando il passaggio al 4-3-3, che si è visto già nel secondo tempo del match contro il Barcellona. A parlarne è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport:

“Poi c’è stato un momento brevissimo (nella sfida di giovedì ndr) in cui adagiandosi nel 4-3-3 s’è avuta (quasi) la sensazione di avvicinare la normalità o almeno di poterla sfiorare”.

Decisiva sarà la rifinitura per arrivare a una soluzione che possa mettere in difficoltà la Lazio dell’ex Maurizio Sarri: “Scelta che avrà bisogno delle argomentazioni del sabato mattino, di una rifinitura che serve per avere nuovi elementi su cui meditare”.

