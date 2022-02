Zenga e Bergomi ricordano Maradona: “È stato il numero uno”

Napoli-Barcellona rappresenta una grande partita non solo per la posta che c’è in gioco, cioè il passaggio del turno in Europa League, ma anche per il fascino legato alla figura di Diego Armando Maradona.

Il Napoli acquistò il fuoriclasse argentino proprio dal Barcellona e nella città partenopea si è affermato come il più grande calciatore di sempre. Il 25 novembre del 2020 Maradona ha perso la vita, ma il ricordo delle sue gesta rimarrà sempre immortale nelle memorie di tutti i tifosi.

Foto: Getty Images- Diego Armando Maradona

Negli studi di Sky, durante il prepartita del match, i due ex calciatori e ora opinionisti Walter Zenga e Beppe Bergomi hanno ricordato Maradona, che hanno affrontato più volte da avversari.

Bergomi ha affermato: “Capisco Xavi, che ha voluto nominare Messi, ma Diego era il numero uno, sia per noi che lo affrontavamo ma anche come leader per i compagni”.

Il discorso è stato poi proseguito da Zenga: “Con Diego mi sono sfidato anche da allenatore, quando stavo a Dubai. Abbiamo anche vissuto insieme lì. Diego non si ricorda, Diego c’è. Resterà per sempre il numero uno assoluto“.