L’attaccante del Napoli, Dries Mertens, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di SkySport, commentando quella che è stata la sfida contro il Barcellona, persa per 4-2. Di seguito, quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Peccato, oggi era una bella giornata. Lo stadio era pieno e l’atmosfera era perfetta. Loro hanno fatto una grande partita. Non siamo stati al nostro livello ma dobbiamo subito riprendere”.

Questo sono partite che possono segnare in negativo la stagione? “Non ci si può sempre allenare ad alto livello, ci sono tante partite senza dimenticare quelli che sono stati i problemi di formazione. Oggi è stata una serata dura, dobbiamo accettarla. Domenica c’è una chance che non si può sbagliare”.

Infine, aggiunge: “Dobbiamo imparare dai nostri errori. Ci sono ragazzi giovani che ancora non hanno passato queste cose. Adesso dobbiamo metabolizzare subito e lasciarci alle spalle questa serata. Domenica contro la Lazio ci aspetta una partita importante”.

“Anche senza Messi resta il Barcellona”

Il belga, intervistato poi anche da DAZN, si è soffermato sul peso degli avversari, sottolineando la qualità della squadra blaugrana nonostante la partenza di Messi.

“Abbiamo affrontato tutte partite difficili, ti devi sempre far trovare pronto. È sempre il Barcellona che ha speso tanto a gennaio. Non è che se è andato via Messi, non è più Barcellona. Oggi ha fatto una grande partita. È un peccato, perché non siamo stati bravi”.

Francesco Fildi