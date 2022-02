Insigne sostituito, forte reazione dei tifosi del Napoli

Napoli-Barcellona è stata sicuramente una partita non facile per gli azzurri. Il risultato di 4-2 in favore dei catalani ha certificato tutte le difficoltà avute dagli azzurri, che si sono ritrovati sotto per 2-0 dopo appena 13 minuti di partita.

Difficile trovare giocatori sufficienti nelle fila del Napoli: quasi tutti infatti sono stati autori di prestazioni nettamente al di sotto dei loro standard.

Insigne e Petagna

Fra tutti, il bersaglio di alcuni tifosi è stato Lorenzo Insigne, che è stato fischiato dopo che l’allenatore Spalletti lo ha sostituito con Petagna. I fischi si sono sentiti chiaramente ma non tutta la tifoseria si è unita nella protesta nei confronti del capitano.

L’espressione di Insigne mentre usciva dal campo rende chiaro che i fischi li abbia sentiti anche lui e, di certo, non li ha graditi graditi.