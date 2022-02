Insigne a C’è Posta Per Te: la storia commovente della famiglia campana

Lorenzo Insigne ospite a C’è Posta Per Te, programma in onda su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi. Il capitano del Napoli è stato il “regalo” per una famiglia campana. Si tratta della storia, commovente, di una ragazza adottata da una famiglia di Benevento. La giovane Carmen ha voluto ringraziare i genitori per averle “donato” una seconda vita dopo aver vissuto fino ai 13 anni in case-famiglia.

Insigne C’è Posta Per Te

Insigne a C’è Posta Per Te

Ospite a C’è Posta Per Te, Lorenzo Insigne ha donato un momento di felicità alla famiglia di Carmen. Il capitano azzurro si è più volte commosso nell’ascoltare la storia difficile, ma a lieto fine, di una giovane ragazza che ha avuto la possibilità di cambiare vita.

La sorpresa maggiore è stata per il padre di Carmen, tifosissimo del Napoli e grande fan di Lorenzo Insigne.

Insigne C’è Posta Per Te

C’è Posta Per Te, il messaggio di Insigne: “Siete campioni di vita”

Lorenzo Insigne, poi, ci ha tenuto a mandare un messaggio molto importante alla famiglia di Carmen e, trasversalmente, a tutti coloro che hanno il coraggio di adottare dei bambini e “donare” una seconda vita.

“La storia mi ha toccato tanto. Mettere al mondo un bambino è una gioia immensa ma regalare ina seconda vita è altrettanto bello. Nella mia carriera ho giocato tante gare e ho conosiucto anch’io campione ma esserlo nella vita è molto più importante. Il sorriso di vostra figlia e la sua gratitudine è importante per voi”.

Infine, Insigne ha regalato una sua maglia a tutti e tre i membri della famiglia. Ma la sorpresa più grande, probabilmente, l’ha voluta fare a tutta la famiglia, regalando un viaggio (meta a scelta) di qualche giorno per consolidare l’amore familiare. Bellissimo del capitano del Napoli che, anche stasera come in molte altre circostanze, ha saputo dimostrare grande umiltà ed empatia nei confronti di chi sa dimostrargli tanto affetto.

Insigne C’è Posta Per Te