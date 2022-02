Salvatore Esposito a C’è Posta Per Te: siparietto con Pio e Amedeo

La puntata di C’è Posta Per Te in onda questa sera non avrà come ospite solo Lorenzo Insigne. Lo show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi è iniziato con Pio e Amedeo che hanno invitato Salvatore Esposito, attore napoletano anche noto come “Genny Savastano” nella serie tv Gomorra.

Siparietto tutto da ridere tra i due attori comici, l’attore napoletano e la conduttrice che si sono dilettati con le battute di Gomorra e, infine, hanno anche “sostenuto” la produzione del nuovo film dell’ospite in studio, il Sig. Luigi, amico dei due attori pugliesi.