Cagliari, il presidente Giulini presente all’allenamento: problemi per Mazzarri

Archiviata la sfida europea contro il Barcellona, il Napoli ha iniziato a pensare alla gara contro il Cagliari in programma lunedì sera. Gli azzurri inseguono il sogno Scudetto e vogliono blindare la zona Champions League. Dall’altra parte, Walter Mazzarri sta lottando per la salvezza e proverà a vincere per staccarsi dalle inseguitrici.

Cagliari (Getty Images)

Cagliari, 7 calciatori si allenano a parte

All’allenamento odierno del Cagliari ha assistito anche il Presidente Tommaso Giulini. Il patron dei sardi è andato a salutare la squadra e a dare la forza in vista della sfida di lunedì. Ma intanto Mazzarri deve fare i conti con i problemi di rosa.

Infatti, così come riferito dal club stesso in una nota ufficiale, ben 7 calciatori ha svolto lavoro personalizzato, tra campo e palestra: Andrea Carboni, Damir Ceter, Charalampos Lykogiannis, Matteo Lovato, Razvan Marin, Nahitan Nandez e Leonardo Pavoletti.