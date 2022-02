La notizia lanciata quest’oggi dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport potrebbe portare a degli scossoni importanti per il calcio italiano. Secondo il quotidiano, il presidente Percassi avrebbe già trovato l’accordo per cedere la maggioranza dell’Atalanta (una quota tra il 70 e l’80 per cento) ad un fondo statunitense.

Dovrebbe trattarsi del gruppo KKR, quotato nella borsa di New York, che avrebbe deciso di investire sul club nerazzurro. Inoltre, stando alla medesima fonte, sarebbe previsto addirittura quest’oggi il closing dell’operazione, che durerebbe già da diversi mesi.

BERGAMO, ITALY – MAY 12: Luis Muriel of Atalanta B.C. is presented with the “MVP of the month” award by Antonio Percassi, President of Atalanta B.C. prior to the Serie A match between Atalanta BC and Benevento Calcio at Gewiss Stadium on May 12, 2021 in Bergamo, Italy. Sporting stadiums around Italy remain under strict restrictions due to the Coronavirus Pandemic as Government social distancing laws prohibit fans inside venues resulting in games being played behind closed doors. (Photo by Pier Marco Tacca/Getty Images)

Nel caso in cui l’affare dovesse andare in porto, la famiglia Percassi resterebbe comunque operativa all’interno della società, seppur in minoranza.

Francesco Fildi