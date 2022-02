Xavi: “Assenza Osimhen? Il Napoli può farlo domani”

Durante la conferenza stampa in preparazione alla sfida Barcellona-Napoli, ha preso parola l’allenatore dei catalani, Xavi. Ha parlato dei punti di forza del Napoli e di alcuni dei suoi giocatori più importanti. Di seguito le sue parole:

“Osimhen? Sarebbe un’assenza pesante per il Napoli ma hanno tante altre opzioni. Sanno innescare Osimhen, ma sanno anche uscire palla al piede con Insigne ed Elmas“.

“Fabian è un gran giocatore, è perfetto nel centrocampo del Napoli. Hanno la qualità per dominare il gioco. La mancanza di Lobotka è pesante per loro, ma Fabian e Anguissa hanno le giuste caratteristiche per mascherare la sua mancanza”.

“Dani Alves? Dovevamo essere ingiusti con uno dei nuovi. Questa è la decisione che abbiamo preso, anche se è stato un peccato. Lui comunque sta esprimendo un buon rendimento”.