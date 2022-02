Xavi in conferenza: “Napoli da Champions! Non siamo favoriti per questa sfida”

Vigilia di Barcellona-Napoli ed il tecnico Xavi ha parlato come di consueto in conferenza stampa in vista del big match di Europa League. L’ex centrocampista blaugrana ha fatto il punto sulla situazione Barcellona evidenziando alcuni aspetti importanti prima della gara in programma al Camp Nou. Oltre a Xavi è intervenuto anche il giovane centrocampista Pedri in vista della gara di Europa League contro il Napoli di Spalletti.

Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal tecnico Xavi in conferenza stampa:

Xavi Barcellona

“Il Napoli è una squadra che sta combattendo contro squadre come Inter e Milan per contendersi lo scudetto, è molto motivato e sappiamo che è una grandissima squadra”

“Quest’anno non giochiamo in Champions ma in Europa League e dobbiamo onorarla e giocarcela. È comunque una competizione importante dove giocano tanti grandi club. Abbiamo il Napoli come avversario, gli azzurri sono una squadra da Champions e il nostro obiettivo è quello di arrivare il più lontano possibile”

“Eric Garcia? Si tratta di un difensore molto forte, ha sbagliato contro l’Espanyol ma sappiamo che può migliorare tanto!

“Vogliamo crescere e migliorare giocando la miglior partita possibile provando a comandare il gioco! Favoriti per la vittoria? Il Napoli è un avversario molto complicato e sta giocando per lo scudetto, non bisogna dimenticare che il ritorno lo giocheremo in trasferta. Siamo candidati per la vittoria finale ma non siamo favoriti in questo doppio confronto!”

“Lozano è un giocatore che può fare la differenza nell’uno contro uno, il messicano è un’assenza pesante insieme a quelle di Politano e Lobotka negli azzurri!”

“De Jong è un lottatore, se sta bene può esserci domani. Bisogna accettare le critiche, fa parte del gioco ed è normale. Messi è il giocatore della storia del Barcellona e se si pensa solo al rigore sbagliato è normale che venga criticato”

“Il Napoli è una squadra forte, organizzata e lavora molto bene quando costruisce il gioco dal basso. Elmas è una grande sorpresa e bisogna fare attenzione ai giocatori chiave come Fabian, Anguissa, Osimhen e Insigne. Hanno buonissime potenzialità!”

“Vincere l’Europa League è un obiettivo anche perché si accede direttamente alla prossima Champions League! Non sarà un compito facile ma ci proveremo fino alla fine. L’Europa League è un titolo che non abbiamo mai vinto, è senza dubbio una bella competizione. Mi fa molta rabbia sentire la musica della Champions e non poterci essere“

“Sono contento di avere a disposizione più scelte in attacco, è un bene per me poter contare su diverse soluzioni. Sono sicuro che faremo una grande partita sia in casa che nel match di ritorno a Napoli!”

L’assenza di Osimhen sarebbe un problema per il Napoli ma gli azzurri hanno alternative valide. Fabian è un grandissimo giocatore, lavora benissimo nel centrocampo del Napoli. Nonostante la mancanza di Lobotka sia pesante, Fabian e Anguissa sono sicuramente in grado di dare tanto. Hanno esterni bassi che partecipano alla proposta offensiva come Di Lorenzo e Mario Rui”.