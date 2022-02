Spalletti: “Osimhen e Mertens insieme? C’è un aspetto da curare”

Siamo alla vigilia di Barcellona-Napoli, attesissima sfida di Europa League che andrà in scena domani alle 18:45 nella splendida cornice del Camp Nou. Proprio qualche minuto fa ha parlato in conferenza stampa Luciano Spalletti, allenatore azzurro, che ha sottolineato diversi aspetti anche dell’attacco della sua squadra.

Napoli Spalletti (Getty Images)

Spalletti: “Abbiamo bisogno sempre di equilibrio”

Luciano Spalletti, quindi, ha parlato in conferenza stampa della situazione Lozano, che è ancora out per infortunio, e della possibile convivenza di Mertens e Osimhen nel reparto d’attacco:

Quanto peserà l’assenza di Lozano?

“Abbiamo tutto quello che ci necessità per essere il solito Napoli. Una squadra non può dipendere da un solo calciatore, perché senza quel calciatore perderesti l’identità della squadra che sei. Lozano quando tornerà ci darà la qualità dei suoi strappi e dei suoi gol, ma la rosa del Napoli può sopperire a qualsiasi assenza“.

Mertens e Osimhen possono giocare insieme?

“Quando abbiamo delineato la rosa iniziale, abbiamo cercato di mettere giocatori che possono sempre giocare insieme. E tra loro ci metterei anche Petagna che può giocare sia con Osimhen che con Mertens. Chiaro è che dobbiamo pensare all’intera gara e ciò che può determinare le scelte, ci sono equilibri di squadra che dobbiamo considerare. L’importante è che tutta la squadra sappia come muoversi in base a cosa abbiamo davanti”.