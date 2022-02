Fabian Ruiz è sicuramente uno dei perni principali in casa Napoli e per il suo tecnico Luciano Spalletti, che lo ha forgiato nella mediana a due, permettendo così un’esplosione definitiva. Proprio per queste ragioni, fa già discutere il rinnovo contrattuale: l’accordo scade nel 2023, ma la trattativa non ha esiti scontati.

Fabian Ruiz Napoli during Udinese Calcio vs SSC Napoli, Italian football Serie A match in Udine, Italy, September 20 2021 PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xEttorexGriffonix/xIPAx/xx 0

A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui gli azzurri si starebbero difatti già preparando alla sua cessione. Il rinnovo – si legge – è una pista complessa, malgrado la volontà del Napoli di definire quantomeno una strategia.

Non si dovrebbe arrivare in ogni caso alla scadenza del contratto, visto che non si vuole perderlo a parametro. Diversi sono i club interessati all’ex Betis: dalle sirene di Premier targate Arsenal, Liverpool, Manchester City e United, senza dimenticare l’assalto, respinto, già a gennaio del Newcastle.

Napoli’s Spanish midfielder Fabian Ruiz celebrates after opening the scoring during the Italian Serie A football match between Sassuolo and Napoli on December 01, 2021 at the Citta del Tricolore stadium in Reggio Emilia. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

Non da escludere nemmeno che Barcellona e Real Madrid, da sempre interessate allo spagnolo, possano rientrare nei radar in vista della prossima estate, quando Fabian potrebbe lasciare la compagine partenopea. Per strapparlo al Napoli, secondo la medesima fonte, non basterà una cifra inferiore ai 40 milioni di euro, somma offerta dal Newcastle nelle ultime ore di mercato.

Francesco Fildi