Il vice allenatore dell’Inter, Massimiliano Farris, che sostituirà in panchina lo squalificato Simone Inzaghi, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN poco prima del fischio d’inizio del big match contro il Napoli. Di seguito, quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Scelta di Dimarco titolare?: “Per un naturale avvicendamento. D’Ambrosio aveva fatto molto bene in Coppa Italia. In panchina n abbiamo molti e possono fare ben anche a partita in corso”.

Marcatura speciale su Osimhen?: “Ranocchia all’andata fece un’ottima partita. Lui è un attaccante importante del nostro campionato. Potrebbero esserci degli uno contro uno così come potrebbero esserci dei raddoppi”.

Francesco Fildi