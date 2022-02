Dimarco: “Importante non perdere, ma abbiamo un rammarico”

Il difensore dell’Inter, Federico Dimarco, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN nel post match di Napoli – Inter. Di seguito, quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Nel primo tempo potevamo fare meglio, nell’intervallo ci siamo parlati e abbiamo cambiato l’inerzia del match. Era una partita che potevamo anche vincere. Venire qui e prendere un rigore dopo 5′ non è facile per nessuno, siamo rimasti in partita e abbiamo trovato l’episodio che l’ha riaperta”.

Con che risposte uscite da questa partita?: “Eravamo venuti qui per vincere, ma per come si era messa la partita l’importante non era perdere. Siamo contenti a metà e dobbiamo continuare a lavorare così forte”.

Francesco Fildi