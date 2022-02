Si attende in casa Napoli di capirne di più sulle condizioni di Hirving Lozano, che ha accusato un problema alla spalla nel corso della sosta della Nazionali.

Nelle scorse ore proprio dal Messico è arrivato l’annuncio che l’attaccante è partito per rientrare in Italia, dopo che si è sottoposto ad alcuni esami strumentali.

“La Direzione Generale dello Sport informa che, a Città del Messico, sono stati effettuati studi complementari su Hirving Lozano in relazione alla lussazione da lui subita alla spalla”, annuncia la nazionale sul proprio sito ufficiale, aggiungendo che i risultati sono stati condivisi con il Napoli.

Napoli Lozano (Getty Images)

Il calciatore, così come si evince dallo stesso comunicato, è dalle scorse ore in viaggio verso l’Italia per riunirsi con il club azzurro.

Francesco Fildi