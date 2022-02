Joao Pedro-Napoli: bomba in diretta!

In diretta ai microfoni di Radio Punto Nuovo è stata riportata da Enrico Camelio un’indiscrezione clamorosa sul mercato del Napoli secondo cui Joao Pedro sarebbe vicinissimo a vestire la maglia azzurra.

CAGLIARI, ITALY – JANUARY 31: Joao Pedro of Cagliari celebrates his goal 1-0 during the Serie A match between Cagliari Calcio and US Sassuolo at Sardegna Arena on January 31, 2021 in Cagliari, Italy. (Photo by Enrico Locci/Getty Images)

Secondo quanto riportato dal giornalista, l’entourage del giocatore sarebbe in trattativa anche abbastanza avviata con il Napoli. Giuntoli è al lavoro per portare l’italo-brasiliano, fresco di convocazione in Nazionale, all’ombra del Vesuvio la prossima stagione.

Non sarebbe una sorpresa immaginare un nuovo colpo in attacco, vista la certa partenza del capitano azzurro, Lorenzo Insigne, e quella sempre più probabile di Dries Mertens, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno.

Da capire se la trattativa sia o meno legata al futuro dell’attaccante belga, che ha più volte ribadito la volontà di rimanere a Napoli.