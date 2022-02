Inzaghi: “Sfida al Napoli? È successo anche all’andata, dobbiamo fare una cosa”

Il derby di Milano se lo aggiudica il Milan dopo una rimonta nei minuti finali grazie ai gol di Olivier Giroud. Al termine della sfida, Simone Inzaghi ha analizzato la sconfitta dell’Inter ai microfoni di DAZN.

“Non meritavamo di perdere. Le squadre forti devono saper analizzare anche questo tipo di sconfitte. Abbiamo tenuto il gioco del pallino per tantissimo tempo. Abbiamo perso in modo immeritato. Probabilmente 9 volte su 10, giocando così, avremmo vinto. Non abbiamo concesso nulla al Milan, è una lezione dura ma ci deve servire per il futuro”.

Inter, Inzaghi: “Per il Napoli dobbiamo gestire le forze”

Simone Inzaghi ha parlato anche del prosieguo della stagione e della prossima sfida di Serie A, contro il Napoli di Luciano Spalletti.

“È una sconfitta che brucia sicuramente. Ho visto lamia squadra dominare il Milan in lungo e in largo per 70 minuti. Ma questo è il calcio e dovremmo essere bravi a reagire per tornare a giocare al nostro livello e a vincere con rabbia e attenzione”.

Sfida al Napoli e calendario difficile? “Avremmo voluto affrontarli con una vittoria. Il calendario è complesso e anche questa volta avremo Napoli e Milan in sequenza. Dobbiamo essere bravi a gestire le forze”.