Il Presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi, è intervenuto alla radio ufficiale della società azzurra, Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione ‘Radio Goal‘, commentando la chiusura del calciomercato e i discorsi rimandati a giugno con il Napoli per il difensore toscano Fabiano Parisi.

Questo quanto evidenziato: “Per far quadrare i conti abbiamo dovuto sacrificare Ricci. Ci è dispiaciuto ma abbiamo un altro giovanissimo giocatore, 2002, che ha vinto il campionato Primavera lo scorso anno e ha ottimi margini di crescita. Abbiamo preso un terzino sinistro giovane, italiano che giocava in Belgio, per sostituire l’infortunato Parisi.“

Parisi interessa al Napoli?

“Devo proteggere la squadra dalle voci di mercato. Mi è già capitato con Mario Rui, Tonelli e Zielinski. Metterei la firma a fare 16 punti ora, ma bisogna restare concentrati. Giuntoli apprezza i nostri gioielli“.