Calciomercato Napoli, presi due giovani: arrivano dal Genoa e dal Bologna

Se il calciomercato del Napoli relativo alla prima squadra, al netto dell’affare Olivera è sostanzialmente fermo, così non si può dire per gli acquisti relativi alla squadra Primavera.

Calciomercato Napoli, presi Mihai e De Luca per la Primavera

Già, perché il d.s. Giuntoli e lo scouting partenopeo ha concluso un doppio acquisto. Secondo quanto raccolto dalla redazione di SpazioNapoli, il Napoli ha definito gli arrivi di Luca Mihai dal Bologna e Umberto De Luca dal Genoa.

Nicolò Frustalupi, allenatore Napoli Primavera

Luca Mihai, dal Bologna al Napoli

Mihai è un centrocampista centrale classe 2003 rumeno, arrivato in Italia qualche anno fa quando fu acquistato dal Chievo Verona. Dopo il fallimento del club clivense, il calciatore è passato al Bologna in estate, dove in stagione ha collezionato 6 presenze con la Primavera dei felsinei. Dotato di un mancino niente male, Mihai può destreggiarsi anche nel ruolo di trequartista. Nel suo curriculum vanta qualche convocazione con la Nazionale Under 16 della Romania.

Umberto De Luca, in prestito dal Genoa al Napoli

De Luca è invece un difensore centrale classe 2004, napoletano di nascita. Il piede preferito è il sinistro e si adatta anche come terzino sull’out mancino. Il Napoli lo ha prelevato in prestito con diritto di riscatto dal Genoa.

I due calciatori sono già a Napoli e oggi hanno assistito alla bella vittoria degli azzurrini in trasferta proprio contro il Genoa, ormai ex squadra di De Luca. Presumibilmente entrambi saranno a disposizione di mister Frustalupi per il match infrasettimanale di campionato contro la Spal di mercoledì a Cercola.