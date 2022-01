GENOA NAPOLI PRIMAVERA

3′ – Gara che pare avere già un canovaccio ben definito: il Genoa fa la partita e il Napoli si affida alle ripartenze con i suoi attaccanti.

1′ – Iniziata la partita, batte il Napoli!

PRIMO TEMPO

ORE 10.30 – Le squadre stanno effettuando il riscaldamento al “Campo Begato 9” di Genova. Calcio d’inizio previsto per le ore 11.

GENOA NAPOLI PRIMAVERA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

GENOA (3-5-2): Conci, Calvani, Parodi, Palella, Sadiku, Bamba, Sahli, Marcandalli, Gjini, Accornero, Losomba.

A disposizione: Mitrovic, Velcea, Dellepiane, Cenci, Nesci, Besaggio, Macca, Ghigliotti, Bornosuzov, Vassallo, Lipani, Likendja. Allenatore: Chiappino.

NAPOLI (3-4-1-2): Idasiak; Barba, Hysaj, Costanzo; Marchisano, Spavone, Coli Saco, Giannini; Vergara; Cioffi, D’Agostino.

A disposizione: Turi, Manè, Pontillo, Di Dona, Gioielli, Acampa, Toccafondi, Mercurio, Ambrosino. Allenatore: Frustalupi.

LA SITUAZIONE IN CLASSIFICA

Buongiorno cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Genoa-Napoli, match valido per la 15esima giornata del Campionato Primavera 1. Il torneo riprende dopo circa 40 giorni di stop a causa della Pandemia da Covid-19, ma sia gli azzurrini che i grifoni devono recuperare una gara in più rispetto alle avversarie (il Napoli contro la Fiorentina e il Genoa contro la Roma, ndr).

In classifica i rossoblu occupano l’ottavo posto a quota 21 punti, 2 in più del Napoli fermo a 19 che – a causa delle tre sconfitte consecutive prima della pausa invernale – è scivolato all’11esimo gradino della graduatoria. La zona play-out si è così pericolosamente avvicinata per la squadra di mister Frustalupi, ora soltanto a +3 sul Lecce (che però ha già giocato e ha due partite in più, ndr).

NAPOLI PRIMAVERA, LE ULTIME DI CALCIOMERCATO

Per quanto riguarda il calciomercato, il Napoli ha ceduto i centrocampisti Aziz Touré, con il quale è stato reciso in anticipo il prestito ed è così tornato al Palermo, e Dylan De Pasquale passato al Cosenza in prestito con diritto di riscatto. Arriva invece in riva al golfo il centrocampista offensivo Duccio Toccafondi, prelevato a parametro zero dopo che l’Empoli l’ha svincolato a dicembre. Nella lista dei convocati trova spazio anche il portiere Claudio Turi, classe 2005 prelevato lo scorso anno dal Bari e aggregato in Primavera da sotto età.