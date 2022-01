Iannicelli durissimo su Insigne: “Esultanza irrispettosa, evitiamo sceneggiate”

Peppe Iannicelli, noto giornalista, ha espresso a Canale 21 tutto il suo disappunto per l’esultanza di Lorenzo Insigne dopo la rete del 4 a 1 contro la Salernitana. Di seguito quanto evidenziato:

FOTO: Imago – Insigne Napoli Salernitana rigore

”Insigne? Esultanza esagerata, anche nel rispetto degli avversari. Hai segnato il tuo calcio di rigore, finisce lì. Hai fatto la tua scelta, anche questa cosa dello stemma. Evitiamo queste sceneggiate, che non fanno bene né a te né al pubblico”.

Insigne ha realizzato la rete del definitivo 4 a 1 contro la Salernitana. Prima le reti di Juan Jesus, Rrahmani e Mertens. Per la Salernitana gol di Bonazzoli. Il Napoli raggiunge quota 49 punti in classifica, sorpassando momentaneamente il Milan in attesa della gara di stasera contro la Juventus.