Il Napoli ha sbancato con una prova convincere il Dall’Ara battendo per 2-0 il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Una prestazione che ha esaltato la prova individuale di più calciatori, malgrado l’assenza di calciatori importanti come Anguissa e Koulibaly, e alcuni calciatori non al top della forma. Nonostante il risultato, gli azzurri però posso recriminare alcune scelte non impeccabili del direttore di gara Marinelli.

Stando alla moviola a cura de Il Corriere dello Sport, la prestazione dell’arbitro non raggiunge la sufficienza. Marinelli – si legge – si perde almeno un rosso ai danni del Bologna e un rigore a favore per il Napoli.

Arbitro Marinelli Bologna Napoli (Getty Images)

Per il primo episodio si fa riferimento all’episodio di Soumaoro per la manata rifilata a Rrahmani, facendo un paragone con l’espulsione di Victor Osimhen nel match contro il Venezia.

Il contatto tra Binks e Fabian Ruiz, inoltre, è punibile con il rigore, in quanto il difensore rossoblu mette una mano sotto l’ascella del centrocampista spagnolo, elemento di possibile penalty.

La gestione del match da parte di Marinelli – spiega il quotidiano – non è lineare e questi episodi fanno capire come non fosse serata.

Francesco Fildi