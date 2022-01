Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato ai microfoni dei giornalisti presenti in sala stampa dopo la vittoria per 2-0 ai danni del Bologna di Sinisa Mihajlovic. L’allenatore è tornato soffermarsi, tra le altre cose, sulle difficoltà di gestione palesate nell’ultima parte di match.

“Non siamo una squadra da contrasti, dobbiamo gestire bene il gioco e la palla, per lunghi tratti abbiamo tenuto bene il pallone, mentre per altri no”, ha dichiarato il tecnico azzurro. “Hanno avuto delle occasioni ma anche noi potevamo chiuderla. Ci siamo abbassati e chiusi troppo, questo non dobbiamo farlo”.

Su Osimhen: “Ha fatto bene nei minuti che ha giocato ed è stato fondamentale averlo ritrovato, così come aver recuperato un giocatore come Fabian Ruiz che fa la differenza. Sono calciatori forti che ci possono permettere di entrare nelle prime quattro posizioni”.

“Il Napoli non deve guardare troppo la sua classifica – aggiunge Spalletti – Dobbiamo arrivare tra le prime quattro e dobbiamo mettere la qualità in tutte le partite. Sulle palle inattive soffriamo per le nostre caratteristiche ma abbiamo altri punti di forza. Dobbiamo fare bene come fatto oggi”.

Francesco Fildi