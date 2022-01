Napoli: per il post Insigne individuato l’obiettivo, servono almeno 20 milioni!

Si guarda già al futuro in casa Napoli, con l’impellenza di dover sostituire Lorenzo Insigne. Com’è ormai ben noto, il capitano azzurro lascerà la maglia azzurra per accasarsi al Toronto, dove lo attenderà una nuova vita. Troppo distante la forbice tra domanda e offerta per procedere a un ulteriore rinnovo, che avrebbe significato forse una chiusura di carriera con la squadra partenopea.

Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, è già alla caccia del suo sostituto e uno dei nomi circolati in questi giorni è quello di Julian Alvarez del River Plate.

BUENOS AIRES, ARGENTINA – OCTOBER 25: Julian Alvarez of River Plate celebrates after scoring the second goal of his team during a match between River Plate and Argentinos Juniors as part of Torneo Liga Profesional 2021 at Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti on October 25, 2021 in Buenos Aires, Argentina. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Il calciatore è seguito già da diversi top club e la squadra argentina ne fa una valutazione di almeno 20 milioni di euro. Tuttavia, la strategia del River – fa sapere La Gazzetta dello Sport – è quella di innescare un’asta tra le varie contendenti.

Francesco Fildi