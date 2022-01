Esclusiva SN – Ancora nessun contatto con Tagliafico. L’argentino però è intenzionato a lasciare l’Ajax

Che il Napoli sia alla ricerca di un terzino sinistro non è una novità. O per i prossimi mesi o per la prossima stagione, gli azzurri avranno bisogno di un nuovo laterale basso sinistro, anche perché la partenza di Faouzi Ghoulam sembra quasi scontata. Il contratto del terzino algerino scadrà a fine stagione e molto probabilmente la storia col Napoli non andrà avanti.

Ajax’s Argentinian defender Nicolas Tagliafico runs with the ball during the UEFA Champions League Group C second leg football match between Ajax Amsterdam and Sporting CP at the Johan Cruyff Arena in Amsterdam on December 7, 2021. (Photo by Kenzo Tribouillard / AFP) (Photo by KENZO TRIBOUILLARD/AFP via Getty Images)

Possibilità Tagliafico

Nicolas Tagliafico, terzino argentino classe ’92, è un profilo molto interessante per il ruolo che il Napoli sta cercando. Un giocatore dotato di ottime qualità atletiche e tecniche, con una base d’esperienza molto importante. Il suo contratto scadrà nel 2023 e, dunque, se gli azzurri volessero prenderlo dovrebbero presentare un’offerta anche all’Ajax, club che ne detiene il cartellino, con cui Tagliafico gioca dal 2018.

Ancora nessun contatto

Nelle ultime ore il nome del terzino argentino è stato fortemente accostato al Napoli ma per ora non c’è stato ancora nessun contatto. Questo è quanto raccontato alla nostra redazione dal suo agente Ricardo Schlieper che ha smentito, almeno per il momento, le voci di un primo approccio.

Per ora, sì, perché il calciatore è intenzionato a lasciare l’Ajax, già in questa finestra di mercato. Tant’è vero che anche il Marsiglia in Francia si è fatto avanti per capire se ci sono margini di trattativa. “Aspettiamo e vediamo cosa succederà” ha detto Schlieper.

Giuseppe Annarumma