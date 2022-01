Ufficiale: ha firmato per la Salernitana, era stato accostato anche al Napoli

È di pochi minuti fa l’ufficialità di Walter Sabatini come nuovo direttore sportivo della Salernitana. Il neopresidente Iervolino, dunque, piazza il primo colpo della sua nuova era granata, partendo da colui incaricato di fare mercato.

Sabatini avrà il compito di acquistare giocatori utili e funzionali per la Salernitana al fine di centrare l’obiettivo stagionale: la salvezza.

Walter Sabatini

È certamente una sfida dal punto di vista sportivo, molto eccitante dato che al momento, la permanenza in Serie A della Salernitana sembra molto difficile.

Il neodirettore dei campani in particolare era stato accostato anche al Napoli in caso Cristiano Giuntoli avesse deciso di salutare gli azzurri. Dunque, nonostante un possibile corteggiamento del Napoli, l’ex direttore di Roma e Bologna tra le altre, ha scelto sempre la Campania come sua nuova casa però in sponda granata.